Inzaghi lancia un messaggio al Napoli: “Lottiamo per il posto in Champions”

Simone Inzaghi, alla vigilia del derby, è intervenuto alla conferenza stampa, durante la quale ha fatto capire di credere ancora fortemente alla Champions, Ecco le risposte dell’allenatore alle domande dei giornalisti: “Derby? Non è mai una partita come le altre e non lo sarà neanche domani. Noi ci crediamo sempre fino alla fine, l’abbiamo dimostrato anche bella partita contro il Parma. I ragazzi domani devono essere soprattutto umili e determinati. Domani chiederò di esserlo e combattere per conquistare i 3 punti, che sono importantissimi per la classifica. Noi ci giochiamo un posto per la Champions e abbiamo ancora tre giornate per lottare”.