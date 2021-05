Il Roma – Allegri o Spalletti: De Laurentiis prepara il gran colpo

Il Napoli vede all’orizzonte la possibilità di cambiare l’allenatore, i rapporti tra De Laurentiis e Gattuso sono troppo deteriorati ed il presidente prepara il grande colpo.

Come riportato da Il Roma, De Laurentiis sta preparando il colpo altisonante, settimane fa la pista più calda sembrava essere quella che portava a Luciano Spalletti, adesso però il presidente sembra aver spostato i radar sull’ex Juventus Massimiliano Allegri.

Il rapporto tra De Laurentiis ed Allegri sembra essere ottimo e l’offerta è stata presentata, ci sono varie cose da incastrare ma scongiurando un clamoroso ritorno alla Juventus, il Napoli sembra essere l’unica pista italiana percorribile per l’allenatore toscano.

Per quest’operazione sarà fondamentale l’eventuale approdo in Champions League, tra due settimane, magari ad obiettivo raggiunto si potranno fare calcoli in maniera più serena ma per adesso possiamo dire che si sta preparando un grande colpo, per quella che sarà un’estate di fuoco.