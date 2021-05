Fiorentina-Napoli, i precedenti

Domenica 16 maggio andrà in scena Fiorentina-Napoli, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A. Quella di lunedì sarà la sfida numero 142, e la settantunesima edizione in casa viola. I precedenti 70 sorridono la Fiorentina con: 35 vittorie, 18 pareggi e 17 sconfitte.

L’ultima vittoria del Napoli in trasferta coincide con l’ultima sfida giocata al Franchi il 24 agosto 2019. I partenopei vinsero 4-3 con i gol di: per gli azzurri doppietta di Insigne e gol di Mertens e Callejon mentre per la squadra di Firenze gol di Pulgar, Milenkovic, Boateng.

L’ultimo pareggio invece è datato 9 febbraio 2019. La partita finì per 0-0.

L’ultima vittoria per la Fiorentina in casa, invece, risale alla sfida giocata nella famosa stagione 2017/18. I viola sconfissero gli azzurri per 3-0 con tripletta di Simeone.