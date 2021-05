Il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto estrapolato:

“In attesa di comunicazioni ufficiali del Napoli, posso anticipare che gli azzurri saranno in ritiro dal 3-4 agosto fino al 12-13 agosto. A luglio il Napoli sarà in ritiro a Dimaro, poi arriverà in Abbruzzo per completare la preparazione atletica. L’auspicio è che ci possano essere 5.000 tifosi su 7.000 posti disponibili“.