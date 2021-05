Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport, l’estremo difensore della Fiorentina Bartłomiej Drągowski non sarà a disposizione per la sfida di campionato contro il Napoli. Il calciatore polacco risente di un problema all’adduttore che deve ancora smaltire. È pronto il secondo portiere, ovvero Pietro Terracciano, che è il favorito per difendere i pali dei toscani.