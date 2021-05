Di Marzio: “Il Napoli ha il destino nelle sue mani. Non deve pensare al passato”

Gianni Di Marzio, ex allenatore, presenta la sfida Fiorentina-Napoli alla trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte.

“Lo Scudetto del Napoli di quest’anno si ottiene a Firenze. La Fiorentina è salva ma ha ottimi giocatori ed è libera dalle pressioni, potrebbe rendere di più. Il Napoli deve andare con la giusta concentrazione. Per me sarà la sfida decisiva. Nel 2018 forse i giocatori non avevano la giusta mentalità per reagire. Stavolta bisogna chiudere la partita. Il Napoli ha il destino nelle sue mani, non credo che la Fiorentina regalerà punti, ora non lo fa nessuno. Dobbiamo essere decisi e non pensare a quanto accaduto in passato. Quest’anno il Napoli sembra che abbia una sua mentalità. Dobbiamo stare attentissimi perché possono farci male alle spalle, temo che il Napoli sottovaluti la gara, serve determinazione. Il vittimismo non serve: dipende tutto dal Napoli, bisogna giocare con determinazione”.