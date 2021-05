CdS – I top player di De Laurentiis sono uomini da Champions

Il Napoli è a due vittorie dal ritorno in Champions League, obiettivo che a Marzo era diventato quasi impossibile ma con un girone di ritorno da prima della classe è diventato alla portata.

Come riportato da un focus del Corriere dello Sport i top player del Napoli meritano quella competizione, gente come Fabian, Zielinski, Insigne, Osimhen, Koulibaly meritano di giocare la competizione europea per club più importante.

E’ stato bravo De Laurentiis a blindare la maggior parte dei suoi gioielli: Zielinski ha sul contratto una clausola rescissoria faraonica, Insigne sembra prossimo al rinnovo, Osimhen e Lozano dopo una parabola iniziale difficile sono riusciti a garantire quantità di goal e qualità di gioco, insomma il Napoli è forte e merita quella posizione.

Gli unici due dubbi di mercato sono legati alle figure di Fabian Ruiz, con contratto in scadenza nel 2023 e lusingato dalle offerte di mezza Europa, e Koulibaly che ormai da tempo è gradito dai top club europei.

Tenere i top per un altro anno al massimo o vendere alcuni pezzi pregiati per rifondare? Vedremo…