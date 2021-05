CdM – Osimhen e Vlahovic hanno caratteristiche in comune

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha analizzato alcuni punti in comune di Osimhen e Vlahovic. I due attaccanti stanno trascinando le rispettive squadre in questo rush finale. Osimhen è a quota 10 gol in campionato, mentre Vlahovic è a quota 21. Il quotidiano afferma: “I due attaccanti hanno in comune la crescita costante. Il serbo è diventato più determinante sotto porta, soprattutto nella seconda parte della stagione. Il nigeriano, invece, apre molti spazi e riceve passaggi in verticale allungando la squadra”.