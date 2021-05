Campania, domani partono le somministrazioni dei vaccini per i cittadini della fascia d’età 45-49

La Regione Campania, attraverso i propri social ufficiali, ha annunciato che da domani i vaccini saranno somministrati anche ai cittadini della fascia di età che va dai 45 ai 49 anni e dal 18 maggio au cittadini dai 40 ai 44 anni. Di seguito il comunicato ufficiale: ” Vaccinazioni, da domani aperta piattaforma per fascia 45-49 anni. Dal 18 maggio via libera per fascia 40-44 (a cura dell’Unità di Crisi). CORONAVIRUS: a partire da domani, 15 maggio 2021, sarà aperta la piattaforma per le adesioni alla vaccinazione dei cittadini della fascia di età 45-49.

Per la fascia 40-44 la piattaforma sarà aperta a partire da martedì prossimo, 18 maggio”.