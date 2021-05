Calemme: “Fabian maggior indiziato a partire, in un caso in particolare”

Mirko Calemme, giornalista AS, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del futuro di Fabian Ruiz: “Fabian? Bisogna attendere la fine del campionato. Se gli azzurri andranno in Champions non faranno sconti per lo spagnolo. Visto il momento storico non particolarmente felice a livello economico, non penso che il Napoli cederà i suoi top. Se però centrerà l’obiettivo Champions, Fabian è il maggior indiziato a lasciare la squadra. Su di lui PSG e Atletico. Dipende anche da quanto saranno disposti a spendere. Il Napoli non andrà sotto la soglia dei 50 milioni”.