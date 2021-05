Antonini: “Ai tifosi del Napoli dico di fare una cosa se arrivasse Allegri”

Luca Antonini, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Gattuso ha un po’ la faccia “incazzosa” ma tiene tantissimo alla sua squadra e ai suoi ex compagni. La storia da calciatore parla da sola, da allenatore è partito da zero ed oggi sta dimostrando di essere all’altezza, avesse avuto la rosa completa, avrebbe lottato per lo Scudetto. Rino ha sempre avuto il pregio di dire in faccia cosa pensa, nel bene e nel male. E delle persone così ho una stima maggiore. Non parla alle spalle, è diretto. Ed i calciatori lo apprezzano. Gli uomini veri, i calciatori veri, percepiscono nel modo giusto il suo modo di essere. Pirlo? Non era facile alla Juventus e Andrea lo sapeva. Ma quando ti capita la panchina della Juve devi prenderla e provare a dare il massimo. L’esperienza è ciò che gli è mancata. Ho avuto Allegri al Milan, è un allenatore molto preparato, bravo nel preparare i calciatori alle partite. Ha lasciato la propria impronta nelle squadre che ha allenato. Regalammo un campionato alla Juve. Arrivasse al Napoli, i tifosi dovrebbero solo essere contenti”.