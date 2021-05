Secondo quanto riportato da Ansa, il pacchetto 2 è stato assegnato a Sky. Il pacchetto corrisponde in 3 gare in co-esclusiva con Dazn. Di seguito il comunicato dell’Ansa: “La Lega Serie A ha appena assegnato il pacchetto 2 dei diritti tv per il prossimo triennio a Sky, che si aggiunge così a Dazn. Lo apprende l’ANSA. A favore dell’offerta della pay-tv di Comcast hanno votato 16 club: Napoli e Lazio si sono astenute, mentre Crotone e Parma non hanno votato in quanto già retrocesse”