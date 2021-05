Alvino: “De Laurentiis è già a Firenze”

Il Napoli è in piena corsa Champions e, domenica alle 12:30, avrà un tassello fondamentale per centrale l’obiettivo: il match con òa Fiorentina. Partita sempre molto ostica per gli azzurri quella contro i viola, che, difatti, misero il bastone tra le ruote anche nella famosa stagione del 2018 a causa del 3-0 grazie alla tripletta di Simeone. Carlo Alvino, giornalista sportivo, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Kiss Segna’, per focalizzarsi proprio sul match con i viola: “Il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, è già a Firenze con sua moglie Jacqueline. Invece, la squadra azzurra partirà intorno alle ore 18”.