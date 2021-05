VIDEO – La SSC Napoli celebra il finale di stagione di Victor Osimhen con un post sui social!

E’ arrivato come l’acquisto più costoso della storia del Napoli e, dopo tante difficoltà, Victor Osimhen sta dimostrando tutto il suo valore. Medie da capogiro per l’attaccante nigeriano che, da quando è tornato a pieno ritmo dopo l’infortunio, ha messo a segno più goal sia di Cavani che Higuain nelle primissime partite in azzurro. Anche se non ha segnato, contro l’Udinese il suo lavoro è stato fondamentale per sbloccare il match. Il primo goal infatti, almeno per il 75% è merito dell’ex calciatore del Lille. La SSC Napoli ha voluto celebrare la splendida forma offerta da Osimhen con un video sui social. Di seguito il post in questione: