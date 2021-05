TuttoSport – Il Napoli è consapevole di avere il destino dalla propria parte

Il Napoli sa che vincere le ultime due gare significherebbe Champions League.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, gli azzurri sono consapevoli che dipende tutto dalle prossime due partite e dall’atteggiamento con il quale scenderanno in campo per portare a casa i sei punti necessari. Senza distrazioni e senza dover guardare gli altri o sperare in passi falsi, tutto dipende dai ragazzi di Gattuso. Una situazione che è fondamentale per tranquillizzare l’ambiente e per non creare falsi allarmismi: un’occasione importante che il Napoli sa di non dover fallire.

Nei momenti complicati è emerso il carattere e la qualità della rosa azzurra, il cui valore si sta tramutando in una fase offensiva pazzesca con ben 9 reti segnate solo nelle ultime due gare. Il lavoro di Gattuso ha pagato.