Da Milano – Nessuna festa organizzata da Lukaku, a disposizione contro la Juventus

Nelle ultime ore circolano notizie sulla presunta festa organizzata da Romelu Lukaku, in occasione del suo compleanno. Si parlava soprattutto di una punizione ai calciatori presenti, con esclusione nella sfida tra Juventus ed Inter, poi la notizia è stata smentita.

Ecco quanto dichiarato da www.fcinter1908.it: “Come fanno sapere dal club ieri non c’è stata una festa tra i calciatori bensì una cena di fine partita. L’incontro è durato quasi un’ora e infatti i calciatori sono stati multati per violazione di coprifuoco. Se fossero rimasti in albergo a dormire non avrebbero subito nemmeno questa sanzione. Non ci sono analogie con quella che avvenne in zona rossa. I calciatori saranno in campo regolarmente sabato”.