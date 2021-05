Sky, Marchetti: “Champions fondamentale per il Napoli e l’allenatore, vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sul prossimo allenatore del Napoli e la volata Champions League. Queste le sue parole: “L’allenatore è sicuramente il punto cruciale della prossima stagione degli azzurri. In vista della Champions League, ADL ha più margine di scelta e deve ancora decidere se prendere un allenatore rampante o uno più esperto. Non credo alle voci su Allegri, mi convincono molto di più quelle su Spalletti. L’ex tecnico dell’Inter sarebbe l’uomo giusto per questa squadra, un mix di esperienza e tenacia che gli hanno permesso di centrare sempre gli obiettivi prefissati. Il prossimo tecnico sarà importante anche per la questione portieri, il dualismo Meret-Ospina è destinato a finire.

Champions? Il Napoli ha tutte le carte in regola per riuscirci. I partenopei sono in vantaggio sulla Juventus e dovranno affrontare una Fiorentina, già salva, ma che ha le sue insidie. Gli azzurri arrivano con un’altra marcia al match e non ha bisogno di spaventarsi, deve semplicemente rispettare l’avversario come ha sempre fatto sinora“.