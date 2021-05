Michele Pazienza, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio CRC del campionato del Napoli e della prossima partita contro la Fiorentina: “Il Napoli, dopo aver fatto un campionato ottimo, non deve sottovalutare la Fiorentina. Infatti la Fiorentina è salva e giocherà senza troppi pensieri con gli azzurri. Contro la viola non sarà facile perché hanno giocatori di ottima qualità e soprattutto sereni dopo la salvezza”