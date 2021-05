Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Radio CRC di Gennaro Tutino, uno degli artefici della promozione in serie A dei granata e attualmente del Napoli: “Tutino è un calciatore che ha un gran futuro davanti ma che non ha ancora la percezione delle sue qualità. È già un gran risultato quello di essersi imposto a Salerno: una piazza importante ma non affatto semplice“