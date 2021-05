Napoli Primavera: big match contro il Lecce. I convocati di Cascione

Il Napoli Primavera domani, alle ore 15:00, sarà impegnato in un big match, valevole per il recupero della 12esima giornata, contro il Lecce. Gli azzurri, con una vittoria, si porterebbero a 5 punti di distacco dai salentini che però hanno anche una gara in più. Di seguito il comunicato del Napoli:

“Il Napoli Primavera affronterà domani il Lecce per il recupero della 12esima giornata del campionato Primavera 2.

Il match si disputa allo Stadio di Cercola alle ore 15.

I convocati di Cascione: Acampa, Amoah, Barba, Cataldi, Costanzo, D’Agostino, D’Onofrio, Di Dona, Guarino, Iaccarino, Idasiak, Labriola, Pinto, Potenza, Provitolo, Romano, Sami, Sepe, Umile, Vergara, Virgilio“