Mazzarri: “Restavo a Castel Volturno un’ora in più con Cavani”

Walter Mazzarri, ex allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di France Football del suo futuro e anche del suo passato, in particolare di Cavani: “Io mi vedo ovunque in futuro, ho solamente bisogno di una proposta seria con un progetto affascinante. Sono molto felice per Cavani e della sua carriera: è un giocatore molto forte ed ancora decisivo. Restavo a Castel Volturno un’ora in più insieme a lui per lavorare sui movimenti da fare in fase offensiva. È migliorato molto rispetto all’inizio”.