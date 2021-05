Fabian Ruiz aspetta la Liga: Atletico Madrid in vantaggio

Come riportato dal giornalista ed esperto di mercato, Alfredo Pedullà, sul proprio sito e confermato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista spagnolo del Napoli, Fabian Ruiz, ha declinato fino ad ora più volte ii rinnovo con il Napoli perchè è in attesa di offerte dalla Liga. In Spagna, infatti, è particolarmente interessato al calciatore l’Atletico Madrid, che sembrerebbe avere la precedenza sulle altre concorrenti (Real Madrid e Barcellona su tutte) già dalla scorsa estate. I ‘Colchoneros’ lottano per lo scudetto quest’anno e, se dovessero riuscire ad ottenerlo, potrebbero partire all’attacco del centrocampista azzurro.