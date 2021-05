CorrMezz – Fabiàn Ruiz e il suo riscatto nel 4-2-3-1 di Gattuso

Fabiàn Ruiz è in uno stato di forma davvero eccellente.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, il centrocampista spagnolo inizialmente ha fatto fatica nel nuovo ruolo cucitogli da Gennaro Gattuso con il 4-2-3-1. La seconda parte di stagione è stata caratterizzata dalla personalità dell’ex Betis, che si è preso il centrocampo azzurro in coppia con Diego Demme; il goal contro l’Udinese è stato di pregevole fattura, un tiro da fuori area che è diventato il marchio di fabbrica del calciatore ex Betis.

Le sue prestazioni lasciano pensare che ci sarà più di un’offerta alla fine della stagione attuale per portarlo via da Napoli. Il ritorno in Spagna è caldeggiato da diversi club e in primis dall’Atletico Madrid. In caso di offerte, non sarà facile strappare questo Fabiàn Ruiz al club di Aurelio De Laurentiis.