Bianchi: “Il Napoli può andare in Champions, peccato per i troppi infortuni”

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, sul Napoli e la lotta per la Champions League.

Ecco quanto dichiarato: “Il Napoli non è mai stato in salute come adesso. La squadra può raggiungere tranquillamente la qualificazione in Champions League, senza “chiedere favori” alla Fiorentina. Se vuoi essere tra le grandi d’Europa, devi essere all’altezza del rush finale. Senza gli infortuni, gli azzurri avrebbero dato fastidio all’Inter.”