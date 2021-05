Ag. Zaccagni: “Al mometo è tutto fermo con il Napoli, vi spiego”

L’agente di Zaccagni, Fausto Pari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete”. Ecco quanto estrapolato:

“Se il Napoli avesse avuto Osimhen per tutta la stagione ora avrebbe già la Champions League in tasca. Zaccagni è cresciuto in maniera esponenziale e il Napoli a gennaio l’ha cercato molto. Ora però, la situazione è cambiata, infatti è un giocatore che piace ma al momento è tutto fermo. Tutto dipende dal prossimo allenatore e quanto budget avrà il Napoli a seconda della qualificazione in Champions”.