Repubblica – Al Maradona per beneficenza, Napoli contro il resto d’Italia

Secondo l’edizione odierna de La Repubblica, pare che il 2 giugno ci sarà una partita di beneficenza per “Save The Children” allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

Il match verrà trasmesso in diretta televisiva a partire dalle ore 21.25, su Rai2, anche per celebrare il 50esimo anniversario della Nazionale di calcio attori. Non ci saranno tifosi sugli spalti, ma si potrà comunque compiere un gesto solidale mandando un sms al 4553.

La partita sarà guidata da un gruppo arbitrale completamente femminile e a partecipare all’evento, due volti partenopei del calcio italiano: Fabio Quagliarella e Antonio Di Natale.