Walter Mazzarri, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a France Football:

“Mi ha commosso l’affetto dei tifosi del Marsiglia quando ero vicino al club, sarebbe stata una sfida molto affascinante per me. Ora non ha senso parlarne, anche se non nascondo che mi sarebbe piaciuto molto venire. Futuro? Cerco un progetto che mi stimoli, che si in Italia, Francia, Spagna: ho solo bisogno di sentir mio ciò che sceglierò di fare”.