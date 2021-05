Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

”Allegri al Napoli? Al momento può accadere veramente di tutto, ad esempio il futuro di squadre come la Juventus è vincolato dal raggiungimento della qualificazione alla Champions League. Per ora credo siano solo ipotesi, nulla è certo in questo periodo”.