Il Napoli aggiorna le statistiche dopo la manita all’Udinese: numeri da Champions!

La vittoria conquistata dal Napoli nel match di ieri contro l’Udinese ha messo un altro mattoncino verso la conquista della qualificazione in Champions League. La squadra di Gattuso ha aggiornato le proprie statistiche grazie ad un attacco che sta segnando a valanga.

A partire da Lorenzo Insigne, che ha realizzato la rete del 5-1 raggiungendo il quarto posto solitario nella classifica dei marcatori all-time in tutte le competizioni. Il capitano arriva a quota 108 gol, superato Sallustro e -7 da Maradona. Eguagliata, peraltro, la miglior stagione a livello realizzativo in Serie A: 18 gol, come nel 2016/2017.

Quella di ieri è stata la decima volta che gli azzurri hanno segnato almeno quattro gol, soltanto il Bayern Monaco (11) ha fatto meglio nei Top 5 campionati europei. E, per la terza volta in campionato, i partenopei hanno messo a segno 4 o più reti per due gare di fila.

Il Napoli è la squadra che ha segnato più reti in casa in questa Serie A, eguagliando il record della stagione 2015/2016. Nessuno, inoltre, ha segnato più gol degli azzurri nel primo tempo (37, così come l’Atalanta):

Sono 24 le partite consecutive in cui la squadra di Gattuso ha messo a segno almeno una rete, eguagliando la sua striscia realizzativa più lunga della storia della Serie A: 24 partite consecutive nel 1975.

Sono 22 i gol segnati da fuori area in questo campionato, almeno otto più di ogni altra squadra nei top-5 campionati europei. Eguagliato il record in una stagione in Serie A dal 2004/05 (da quando il dato è disponibile), stabilito dalla Juventus 2014/15 (22).

Il Napoli ha raggiunto quota 100 gol in tutte le competizioni, soltanto un’italiana ha fatto meglio:

1) Bayern Monaco: 132 gol

2) Barcellona: 120 gol

2) Manchester City: 120 gol

4) Tottenham: 117 gol

5) Psg: 116 gol

6) Manchester United: 115 gol

7) Borussia Dortmund: 106 gol

8) ATALANTA: 104 gol

9) NAPOLI : 100 gol

: 100 gol 10) ROMA: 96 gol

10) JUVENTUS: 96 gol

Come sottolineato poi da Sky, Gennaro Gattuso ha la terza miglior media punti tra coloro che hanno allenato il Napoli negli ultimi 25 anni. Solo Mazzarri e Sarri lasciarono dopo aver portato gli azzurri in Champions: