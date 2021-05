Gazzetta – La vittoria del Napoli pressa la Juve: bianconeri da inseguitori

Con il successo (5-1) ottenuto ieri sera, al Maradona, contro l’Udinese di Luca Gotti, il Napoli fa un ulteriore passo avanti nella scalata verso la qualificazione alla prossima Champions League.

Gli azzurri hanno conquistato tre punti preziosi per la classifica, posizionandosi momentaneamente al secondo posto, in attesa dell’Atalanta, impegnata questa sera (ore 20:45) contro il Benevento. E non solo: la squadra partenopea, infatti, si trova a +4 dalla Juventus, aspettando il match contro il Sassuolo (oggi, stesso orario bergamasco).

Dunque, bianconeri che fanno da inseguitori ad un Napoli determinato a raggiungere l’obiettivo stagionale.