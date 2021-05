CorSera – Buffon dice addio alla Juve, ma non al calcio

Dopo l’annuncio in merito al suo addio alla Juventus, Gianluigi Buffon pensa già al futuro, sicuramente non lontano dal campo da calcio.

Infatti, secondo l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, pare che l’attuale portiere bianconero non sia affatto intenzionato a ritirarsi, ma piuttosto deciso a proseguire la sua carriera e provare una nuova esperienza.

Di certo, le offerte non mancano: già mesi fa, quando si parlava del suo saluto alla Juve, a farsi avanti furono Galatasaray e Monaco. Quest’ultima, in seguito, smentì l’ipotetica proposta, mai avvenuta secondo il Principato della società.

Per ambire ad un progetto in grande, Buffon dovrebbe pensare ad un futuro altrove, magari spostandosi in altre competizioni europee. Ma il suo cuore chiama Genoa, la squadra della sua infanzia e chissà se, un giorno, realizzerà il sogno di trascorrere l’ultimo suo anno di calcio proprio lì.