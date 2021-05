Umberto Chiariello, giornalista, attraverso il proprio profilo Twitter ha chiarito il suo pensiero in merito a Gattuso e alla del Napoli:

“Di una cosa però sono contento: se ho sbagliato giudizio su Gattuso, non sulla squadra. Che era e resta forte. E quelli del “cerchio magico” di Rino che parlavano di rosa sopravvalutata oggi sono smentiti. Dobbiamo solo rimpiangere le assenze se non abbiamo lottato per il titolo”.