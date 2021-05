CdM – Rinnovo Insigne, quando se ne potrà parlare

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, parla del rinnovo contrattuale di Lorenzo Insigne con il Napoli.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che la faccenda verrà affrontata in seguito agli Europei 2021. Solo allora si aprirà il discorso in merito ai suoi prossimi anni in azzurro.

Ora come ora, il capitano è la colonna portante del Napoli, con i suoi 108 gol in maglia partenopea (in corsa per raggiungere Maradona, con sette gol in più) e averlo ancora in squadra sarebbe un privilegio per il gruppo e la città.