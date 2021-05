Calzona: “Scudetto perso in albergo? Espressione giusta, vi dico perché”

Francesco Calzona, vice di Maurizio Sarri ai tempi del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte:

“Scudetto perso in albergo? Sarri fece riferimento al fatto che Inter-Juve tolse qualcosa a livello mentale ai nostri ragazzi. Fu un campionato molto avvincente, facemmo un calcio bellissimo e ad un certo punto ci credevamo davvero allo scudetto. Fiorentina-Napoli? Dopo il rosso di Koulibaly tutto fu in salita, i viola furono furbi a sfruttare la nostra inferiorità numerica giocando una gran partita. Organico del Napoli? Tra i migliori del campionato, gli episodi purtroppo hanno tolto al Napoli qualcosa, ad oggi potremmo parlare d’altro. Cosa importante è che gli azzurri hanno il destino tra le loro mani. Chi voleva nel suo Napoli della rosa attuale? Forse Demme, come vice Jorginho sarebbe stato l’ideale anche se era una squadra talmente rodata alla perfezione che è difficile fare questo tipo di ragionamenti”.