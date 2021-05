Ag. Buffon: “Sa che avrà sempre meno spazio. Allegri-Napoli? Vi spiego”

Silvano Martina, agente di Gigi Buffon, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“La storia di Gigi è sotto gli occhi di tutti. Spalletti al Napoli? Fossi il presidente, lo prenderei subito. Chi lo ingaggerà, farà un affare. Allegri al Napoli? Parliamo di allenatori vincenti che hanno fatto la storia del nostro calcio. In futuro, credo che Gigi non lo vedo allenatore di club ma di Nazionale. Non escludo che esca dal calcio. Oggi è concentrato sulle ultime partite e sulla finale di Coppa Italia. In futuro sa di non poter avere pretese di giocare tutte le partite ma può ritagliarsi un ruolo e portare in dote tutta la sua esperienza”.