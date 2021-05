Riunione club Serie A, Marotta: “Superlega? Tema archiviato”

L’ad dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato dopo la riunione dei 20 club di Serie A. Queste le parole riportate da Tuttomercatoweb.

“Abbiamo parlato di tematiche varie in un clima di cordialità. Abbiamo fatto un’analisi del calcio italiano in relazione a quello europeo, la conclusione è estremamente positiva e conciliativa in merito agli aspetti che avevano generato questo impasse. Il discorso Superlega? E’ stato archiviato. Tutti i partecipanti hanno espresso la volontà di mettersi a disposizione per trovare un modello di sostenibilità. Juventus? Gli aspetti giuridici non competono sicuramente a me. Ripeto, il tema Superlega è stato superato in un clima di grande cordialità”.