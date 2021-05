L’edizione odierna de La Repubblica, parla della probabile formazione che Gennaro Gattuso schiererà stasera (ore 20:45) contro l’Udinese.

Come primo difensore, Alex Meret è in vantaggio su David Ospina, così come Hysaj è favorito su Mario Rui. A centrocampo, Bakayoko dovrebbe far respirare Demme.

Scelte “fresche“, dunque, per mister Ringhio, affinché la corsa alla Champions League prosegua per il verso giusto.