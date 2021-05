Repubblica – Gattuso, arriva l’offerta dalla Fiorentina

Secondo l’edizione odierna de La Repubblica, pare che Gennaro Gattuso abbia dato la sua disponibilità alla Fiorentina per la prossima stagione.

Il club viola avrebbe proposto, all’attuale allenatore del Napoli, un contratto biennale (con possibilità sul terzo). Manca però l’accordo sul progetto.

Gattuso vuole una gruppo squadra che favorisca la sua idea di gioco, dunque, la Fiorentina dovrà cambiare notevolmente l’assetto tecnico del team.

Per il momento, resta l’interesse da parte di mister Ringhio, ma bisognerà trovare l’intesa sul piano sportivo per ottenere l’ok definitivo.