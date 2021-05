L’angolo del fantallenatore – I nostri consigli per la 36° giornata di Serie A

Dopo il consueto weekend di Serie A, il campionato continua con il turno infrasettimanale! E’ quindi già tempo di rischierare la formazione al fantacalcio dato che, Napoli-Udinese, sarà la prima partita e si terrà stasera al Maradona alle 20:45. Di seguito i nostri consigli con la solita ed immancabile TOP 11.

PORTIERI

REINA – Le speranze per la Lazio di centrare la Champions League si sono ormai ridotte all’osso dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina. I biancocelesti però ci crederanno fino all’ultimo, per cui spazio a Pepe Reina che guiderà la retroguardia laziale nel match che li vedrà sfidare il Parma già retrocesso.

GOLLINI – Dopo gli ultimi match in cui Gasperini ha preferito Sportiello, Gollini dovrebbe tornare dal primo minuto contro il Benevento. Match ostico data la situazione in bilico dei campani ma i bergamaschi sono in un periodo di forma straordinario ed è per questo che consigliamo l’estremo difensore neroazzurro.

AUDERO – La Sampdoria viene da una sonora sconfitta contro l’Inter ma gli uomini di Ranieri vogliono onorare la fine del campionato. I blucerchiati sfidano lo Spezia invischiato nella lotta per la salvezza, sfida ardua ma Emil Audero è stato una sicurezza in termini di voti anche quando non è riuscito a mantenere la porta imbattuta.

DIFENSORI

ACERBI – Il difensore centrale della Lazio, Francesco Acerbi, è sempre stato uno dei migliori nel suo ruolo al fantacalcio. Quest’anno, complice anche un anno piuttosto complicato per gli uomini di Inzaghi, non ha brillato come gli anni scorsi ma contro il Parma è una sicurezza che non può essere lasciata in panchina.

ZAPPACOSTA – Il terzino del Genoa viene da una stagione fatta di alti e bassi. Contro il Sassuolo però ha dimostrato di essere un grande pericolo anche in zona goal, con un tiro fantastico infatti ha battuto l’estremo difensore neroverde per la gioia dei suoi fantallenatori. Contro il Bologna, Zappacosta può essere riconfermato senza troppi problemi.

D’AMBROSIO – Il terzino di Antonio Conte è ancora in serrato ballottaggio ma con la vittoria dello scudetto, l’ex tecnico della Juventus potrebbe dargli spazio contro la Roma. Attenzione quindi, schierate D’ambrosio solo se avete le riserve per coprirvi. In ogni caso, il calciatore campano, ha sempre il vizietto del goal e, in partite come quelle contro la Roma, potrebbe fare la differenza.

DIMARCO – Il difensore di Ivan Juric è stata la vera sorpresa di questo fantacalcio per quanto riguarda il reparto arretrato. Nonostante infatti Dimarco sia stato schierato negli ultimi match sulla linea dei difensori centrali e non sulla fascia, ha sempre garantito ottimi voti e, nell’ultimo match, anche un goal portando il suo bottino personale a cinque!

KJAER – Arrivato come oggetto misterioso dal Siviglia, Simon Kjaer è stata la vera rivelazione della difesa del Milan di quest’anno. Il colosso danese non ha mai fatto mancare il suo contributo anche in partite complicate come quella contro la Juventus! Per lui match piuttosto insidioso contro il Torino ma l’ex Palermo saprà farsi valere senza problemi. Consigliato!

CENTROCAMPISTI

BRAHIM DIAZ – Una partita eccezionale contro la Juventus. La sorpresa forse del match, che nonostante tutto ha dimostrato il suo valore e ora il prossimo step si chiama Torino, in attesa di altri bonus e soprattutto gol per i tifosi milanisti che sognano la Champions.

MALINOVSKYI – L’asso di Gasperini per mettere in difficoltà Gasperini si chiama Ruslan Malinovsyi. Gol pazzeschi e decisivo quando serve, è lui forse uno dei migliori talenti sbocciati nel nostro campionato, già dallo scorso anno aveva messo in mostra le proprie abilità con l’Atalanta, ma ora si è decisamente consacrato. Da schierare!

NANDEZ– Decisivo nella sfida salvezza con il Benevento non è ancora finita, altre 2 importanti sfide e Nandez è ancora importantissimo. Una grande stagione per il centrale uruguagio in gran forma.

FABIAN – Qualche errore di troppo, forse, sta di fatto che però nelle ultime gare insieme a Demme il mediano azzurro sia stato determinante. Quello che gli servirebbe è un gol, per cancellare brutti pensieri e soprattutto brutti voti, e contro l’Udinese la tradizione lo permette. Di fatti proprio i bianco neri furono una della prime squadre a subire il suo educatissimo mancino.

JANKTO – Uno dei giocatori chiave di questa Samp si chiama Jankto. Assist e buona prestazioni il suo biglietto, e anche al fanta la sua buona fama gli può consentire una sufficienza più che tranquilla. Da schierare contro lo Spezia.

ATTACCANTI

OSIMHEN – Nettamente il miglior giocatore del Napoli da marzo in poi. Decisivo, arrivato in doppia cifra contro lo Spezia, Victor Osimhen vorrà essere decisivo anche contro l’Udinese.

REBIC – Il Milan ha bisogno di ancora di punti per rimanere in zona Champions, Dopo la grandissima vittoria allo Stadium, proverà a trovare punti anche contro il Torino: sarà ancora decisivo Rebic, che viene da un gol e giocherà da punta.

SCAMACCA – Sia da titolare che da riserva è determinante per il Genoa nell’ultimo periodo. Contro un Bologna senza obiettivi deve arrivare la vittoria, e Gianluca Scamacca deve rispondere presente all’appello.

RIBERY – L’attaccante della Fiorentina viene da un ottimo periodo sotto il punto di vista dei voti. Contro il Cagliari non sarà facile, per questo un leader come lui dovrà trascinare la viola avanti.

SANCHEZ – Dopo la matematica vittoria dello scudetto, Sanchez troverà ancor più spazio nell’Inter. Viene da una doppietta contro la Sampdoria, per questa giornata potrebbe anche partire fuori ma va schierato, in un momento così di spensieratezza per un genio come lui.