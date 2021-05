Giordano: “Napoli-Udinese? Gli azzurri non devono ripetere errori. Spalletti? Ecco cosa penso”

L’ex attaccante del Napoli Bruno Giordano ha parlato a TMW Radio del match degli azzurri contro l’Udinese e del futuro allenatore.

“Napoli-Udinese? Il Napoli non deve ripetere gli errori visti col Cagliari. L’Udinese è tranquillo, quando sei così o fai la grande partita o fai errori e li paghi. I bianconeri fanno pochi gol e ne prendono anche pochi, vorrà mettere in vetrina molti suoi giocatori. Se il Napoli gioca come sa, vince. De Paul? E’ un giocatore europeo e sa giocare a tutto campo, io ci investirei su di lui, in una grande farebbe grandi cose. Ha personalità, sa fare gol, avere uno così per un allenatore è molto importante, puoi schierarlo in qualsiasi formazione”.

“Spalletti come post Gattuso? Credo che Rino stia facendo bene, manca un po’ di fame perché tecnicamente la squadra c’è ma è talmente bella che a volte si specchia, ma io continuerei con lui. Ha superato il momento più critico molto bene. Poi, se dovesse arrivare un tecnico bravo come Spalletti, devi sapere che ci saranno momenti delicati da superare”.