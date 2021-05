Gazzetta – Pirlo, divergenze in casa Juve sul suo esonero

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, pare che ci siano state delle diatribe tra i vertici della Juventus in merito alla permanenza di Andrea Pirlo nel club bianconero.

Come riporta il quotidiano, sembrerebbe infatti che il direttore sportivo, Fabio Paratici, abbia optato sin da subito per l’esonero dell’allenatore bresciano, in seguito al ko subito contro il Milan di Pioli. A contrastarlo è stato Pavel Nedved (affiancato da Francesco Cherubini), il quale sostiene il progetto Pirlo.

Tra i due perni del club juventino, c’è stata una discussione a toni alti nel parcheggio dell’Allianz Stadium.