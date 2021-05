Gazzetta – Nessun calendario semplice: Gattuso vuole concentrazione

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, pare che Gennaro Gattuso abbia richiamato i suoi alla concentrazione in vista della sfida di questa sera contro l’Udinese (ore 20:45).

Sebbene il calendario sia a favore del Napoli, considerando anche il vantaggio negli scontri diretti con l’Atalanta e la parità con la Juventus, ma in vantaggio per i goal segnati (+11), Gattuso pretende il massimo dai suoi e non ammette nessun calo di tensione.

La posta in gioco è alta e per conquistare la Champions League, bisogna sudare fino alla fine.