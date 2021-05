Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sembrerebbe che Alex Meret sia in corsa per ottenere il posto in Nazionale in vista dell’Europeo.

L’attuale portiere del Napoli è in ballottaggio con Cragno e Gollini per la terza maglia azzurra. A fare da primo difensore ci sarà il solito Donnarumma, il cui vice sarà Sirigu.

Nel frattempo, arriva la conferma all’Europeo di Lorenzo Insigne e Giovanni Di Lorenzo.