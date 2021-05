Gaetano D’Agostino: “Gattuso merita la conferma. Mio rammarico più grande? Ero del Napoli, poi trovai l’accordo con la Juventus”

L’allenatore ed ex calciatore Gaetano D’Agostino ha parlato a 1 Station Radio del suo passato e della stagione del Napoli.

“Fabian? Può fare tutti i ruoli, è bravo nelle due fasi, e a me piace tantissimo. Lui e Zielinski si completano. Seguo gli azzurri con molta attenzione, il centrocampo è una parte nevralgica della manovra della squadra partenopea. Gattuso? Meriterebbe la riconferma, con l’organico al completo sta facendo un ottimo lavoro e lo sta dimostrando in queste ultime giornate. Rino ha avuto diversi problemi, anche personali, e non semplice sopperire ad assenze importanti. Al Napoli è mancata l’imprevedibilità in fase offensiva, quest’ultima ritrovata con il rientro di Osimhen”.

“Quanto sono stato vicino al Napoli? Io ero già azzurro, ma rifiutai la proposta perché avevo trovato l’accordo con la Juventus. In Nazionale mi accordai con Ciro Ferrara, successivamente mi chiamò Pozzo in sede e mi disse che De Laurentiis avrebbe voluto acquistarmi. Gli risposi dicendo di aver trovato l’accordo con la Juventus. Ho ancora lo spigolo della porta incrinata per tutte le testate che ho dato per non aver scelto Napoli come piazza. Se fossi stato più riflessivo, avrei accettato l’azzurro, è il mio unico rammarico in carriera. Nel Napoli attuale? Avrei giocato nel centrocampo a due!”.