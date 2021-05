FOTO – Napoli arrivato al Maradona! Tra poco la sfida con l’Udinese: le ultime

L’anticipo della 36° giornata di Serie A è Napoli-Udinese! Sfida importantissima per i partenopei che vogliono consolidare il quarto posto che, a fine stagione, varrebbe la qualificazione alla fase a gruppi della prossima Champions League. L’Udinese arriva con la salvezza ormai in pugno ed è per questo che, sulla carta, il match non dovrebbe essere troppo ostico per gli azzurri. Il calcio però è sempre imprevedibile ed è per questo che Gattuso chiede massima attenzione ai suoi ragazzi. Di seguito la foto, esclusiva, dell’arrivo in pullman degli azzurri all’impianto di Fuorigrotta: