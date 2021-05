FOCUS – Napoli-Udinese: dove vederla e probabili formazioni

Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli andrà in scena alle 20:45 il match che aprirà la 36esima giornata di Serie A fra Napoli e Udinese. Gli azzurri vittoriosi con lo Spezia nell’ultimo turno per 4-1, e attualmente al quarto posto, devono continuare la corsa alla Champions. Di fatto è ancora tutto apertissimo, con il Milan ad oggi è terzo, e la Juventus si posiziona alle spalle dei partenopei, ma con un solo punto di differenza. D’altro canto l’Udinese assapora già la matematica salvezza, obiettivo di inizio campionato raggiunto quindi per Gotti e i suoi che dovranno cercare di mantenere alta la concentrazione.

L’ultima vittoria al Maradona per gli azzurri risale allo scorso luglio, quando gli azzurri trionfarono per 2-1, decise Politano nel finale. L’ultimo pareggio fra le due compagini risale al dicembre 2013, un rocambolesco 3-3 per il primo Napoli di Rada Benitez. L’ultima vittoria dell’Udinese nell’ex San Paolo risale all’aprile 2011, gli azzurri di Mazzarri di fatti non riuscirono a strappare neanche un punto perdendo per 2-1.

Dove vederla

La partita sarà disponibile su Sky Sport 251 e Sky Sport Serie A. Inoltre sarà anche disponibile in streaming su Sky go con un abbonamento calcio e sport; e su Now Tv con un abbonamento calcio.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Gattuso.



UDINESE (3-5-1-1): Musso; Stryger Larsen, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Ouwejan; Pereyra; Okaka. All. Gotti.