Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, pare che Nicola Rizzoli abbia preso dei duri provvedimenti nei confronti di Mazzoleni e Doveri.

L’attuale dirigente arbitrale italiano, avrebbe deciso di non far tornare in campo per le ultime tre giornate di campionato i due giudici di gara, Daniele Doveri e Paolo Silvio Mazzoleni, in seguito al loro discutibile operato di domenica scorsa, che ha compromesso la stagione del Benevento.

Annata finita, dunque, per i due arbitri italiani.