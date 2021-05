Ag. Okaka: “L’Udinese vuole massimizzare la stagione. Napoli? Tra le più in forma”

Carlo Okaka, agente e fratello dell’attaccante dell’Udinese Stefano, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del match di stasera tra Napoli e bianconeri.

“Udinese appagata? Sarebbe l’ultima cosa da fare, anzi i ragazzi vogliono massimizzare la stagione. Napoli? Stasera sarà una bellissima partita, anche perché l’Udinese ha dimostrato di poter essere una squadra con una classifica migliore. Ovvio che con gli azzurri, che sono così in forma, non sarà facile. L’Udinese però gioca un calcio eccezionale, rischi di vincere a Milano contro il Milan e contro la Juve. Ci sono piccolezze su cui lavorare e si perdono tanti punti per queste situazioni qui, si poteva stare nella parte sinistra della classifica e magari guardare avanti più che indietro”.