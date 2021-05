Gian Piero Ventura, ex ct della Nazionale, è intervenuto durante Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare del var e di Victor Osimhen. Le sue parole:

“Prima del var ho perso 3-4 derby a Torino che non avrei mai perso e fu qualcosa di clamoroso. Osimhen? Un giocatore che può ribaltare le situazioni con profondità, cosa che prima non accadeva. Poteva essere la sorpresa del campionato ma un infortunio l’ha frenato e ha pesato sulla classifica del Napoli”.