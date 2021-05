Futuro in bilico per Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Dopo lo 0-3 pesantissimo contro il Milan, il tecnico bianconero potrebbe già essere esonerato quest’oggi. In questo momento, stando a quanto riportato dalla redazione di Sportitalia, a Torino ci sarebbe un summit della dirigenza juventina che deciderà se confermare o meno Pirlo fino al termine della stagione.